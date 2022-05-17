***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 10:59
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17 Mayıs 2022 tarihli Analist Sunumu ekte ve www.orge.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030779
BIST
14:062.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,35
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
14:0615,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,2902
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
14:0616,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,4979
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7381
En Düşük
16,2212
14:06928,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 17,87
|Açılış
|: 928,04
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler14:04
|IMASM
|38,78
|67.104.190
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.172.715
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|30.760.660
|% 9,92
|
|ORCAY
|19,86
|207.161.689
|% 9,72
|
|SERVE
|27,00
|221.393
|% 9,40
|
|GZNMI
|32,80
|3.859.051
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.645.349
|% -9,96
|
|SANKO
|12,63
|20.935.704
|% -8,54
|
|SNPAM
|7,96
|206.878
|% -8,08
|
|UZERB
|39,90
|316.873
|% -8,02
|
|THYAO
|42,92
|2.216.625.799
|% 0,47
|
|SISE
|19,72
|1.547.424.664
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,91
|947.133.515
|% 0,00
|
|EREGL
|32,06
|882.935.864
|% 1,20
|
|AKBNK
|7,89
|787.631.410
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,65
|519.313.136
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,34
|707.274.087
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,89
|787.631.410
|% -1,00
|
|DOHOL
|3,76
|372.762.678
|% 1,35
|
|SISE
|19,72
|1.547.424.664
|% 2,18
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8165
|15,8215
|% 1,80
|
|Euro
|16,6713
|16,7186
|% 2,95
|
|Sterlin
|19,7093
|19,8081
|% 3,28
|
|Frank
|15,8642
|15,9598
|% 2,74
|
|Riyal
|4,2154
|4,2365
|% 2,10
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|4,52
|
|Altın Gr.
|932
|932
|20,72
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.293
|121,00
|
|Tam
|6.172
|6.331
|120,45
|
|Yarım
|2.983
|3.063
|58,26
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|29,14
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,30
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,61
|