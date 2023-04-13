***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.2.6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesi ile birlikte kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu 13 Nisan 2023 (Bugün) tarihli kararıyla, 13 Nisan 2023 (Bugün) tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Nevhan Gündüz'ün Yönetim Kurulu Başkanı, Orhan Gündüz'ün ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Nevhan Gündüz aynı zamanda Şirketimiz Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Söz konusu görevlendirme ile Şirketin mevcut iş akış ve karar alma süreçlerine hız kazandırılması, daha dinamik bir organizasyon yapısının oluşması, Şirketin içinde bulunduğu büyüme ve dönüşüm sürecinde hakim ortaklarının yeni nesli tarafından Yönetim Kurulu Başkanı olarak temsil edilmesi amaçlanmış bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137798BIST