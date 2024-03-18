***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin genel depolama ihtiyaçlarının yanı sıra, Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ile bunlara yönelik Elektronik Kartların başlangıç üretimi faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak maksadıyla kiralanmış bulunulan, İstanbul/Sancaktepe'de 1.400 metrekare kapalı alana sahip tesisin, iç ve dış mekan inşaat ve tefrişat süreci tamamlanmış olup, depolamaya yönelik kısım bugün itibarıyla faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Elektrikli Araç Şarj Üniteleri üretimine yönelik kısımda ofis ve üretim alanı inşaat ve tefrişat süreci tamamlanmış olup, makine ve teçhizat temin ve kurulum hazırlıkları çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260002BIST