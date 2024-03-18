***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2024 19:14
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin genel depolama ihtiyaçlarının yanı sıra, Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ile bunlara yönelik Elektronik Kartların başlangıç üretimi faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak maksadıyla kiralanmış bulunulan, İstanbul/Sancaktepe'de 1.400 metrekare kapalı alana sahip tesisin, iç ve dış mekan inşaat ve tefrişat süreci tamamlanmış olup, depolamaya yönelik kısım bugün itibarıyla faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Elektrikli Araç Şarj Üniteleri üretimine yönelik kısımda ofis ve üretim alanı inşaat ve tefrişat süreci tamamlanmış olup, makine ve teçhizat temin ve kurulum hazırlıkları çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260002
BIST
'
18:058.718
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -110,59
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.718
En Yüksek
8.863
18:0532,3040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1769
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
18:0535,1608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0428
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
18:052.243,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 15,98
|Açılış
|: 2.243,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICUGS
|17,27
|22.738.545
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|23.387.126
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|18.209.578
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|33.201.072
|% 9,99
|
|SEKUR
|16,62
|39.002.821
|% 9,99
|
|FONET
|28,08
|58.645.838
|% -10,00
|
|UZERB
|355,50
|9.758.121
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|317.682.571
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.023.391.068
|% -9,98
|
|KARYE
|44,92
|126.299.668
|% -9,98
|
|THYAO
|268,50
|5.100.622.932
|% -0,65
|
|TUPRS
|165,20
|4.577.582.105
|% 1,35
|
|DOAS
|311,00
|4.450.094.932
|% 3,84
|
|EREGL
|44,08
|3.710.518.286
|% -0,72
|
|KCHOL
|175,20
|3.513.311.218
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,23
|1.435.381.210
|% 1,95
|
|ISCTR
|10,33
|2.050.062.357
|% 0,88
|
|EKGYO
|10,54
|1.345.249.010
|% -2,23
|
|AKFGY
|2,46
|258.431.613
|% -6,82
|
|YKBNK
|22,04
|2.195.100.302
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2953
|32,3040
|% 0,55
|
|Euro
|35,1419
|35,1608
|% 0,12
|
|Sterlin
|42,2082
|42,4197
|% 1,49
|
|Frank
|37,3922
|37,5796
|% 1,18
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,08
|% 0,66
|
|Platin
|919,71
|921,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,81
|1.036,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,61
|86,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.160,69
|2.160,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MERCN
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 081, 324 adet işlem
-
17:58EUPWR
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 869, 168 adet işlem
-
17:57KAPLM
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 474 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 38 kaybederek (% -0.68 ) 7, 670
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PKART, BURVA, AKENR, PSDTC, GRNYO, PSDTC, KERVN, BRKVY, IZINV