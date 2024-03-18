Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2024 19:14
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin genel depolama ihtiyaçlarının yanı sıra, Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ile bunlara yönelik Elektronik Kartların başlangıç üretimi faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak maksadıyla kiralanmış bulunulan, İstanbul/Sancaktepe'de 1.400 metrekare kapalı alana sahip tesisin, iç ve dış mekan inşaat ve tefrişat süreci tamamlanmış olup, depolamaya yönelik kısım bugün itibarıyla faaliyete geçmiş bulunmaktadır.  Elektrikli Araç Şarj Üniteleri üretimine yönelik kısımda ofis ve üretim alanı inşaat ve tefrişat süreci tamamlanmış olup, makine ve teçhizat temin ve kurulum hazırlıkları çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260002


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.718
Değişim :  -1,25% |  -110,59
Açılış :  8.845  
Önceki Kapanış :  8.829  
En Düşük
8.718 En Yüksek
8.863
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICUGS 17,27 22.738.545 % 10,00  
AKENR 6,60 23.387.126 % 10,00  
MEPET 13,31 18.209.578 % 10,00  
PKART 76,50 33.201.072 % 9,99  
SEKUR 16,62 39.002.821 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2953 32,3040 % 0,55  
Euro 35,1419 35,1608 % 0,12  
Sterlin 42,2082 42,4197 % 1,49  
Frank 37,3922 37,5796 % 1,18  
Riyal 8,8438 8,8881 % 1,52  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,05 25,08 % 0,66  
Platin 919,71 921,10 % 0,66  
Paladyum 1.031,81 1.036,31 % 0,66  
Brent Pet. 86,61 86,61 % 0,66  
Altın Ons 2.160,69 2.160,99 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru