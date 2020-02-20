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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

20.02.2020 18:57
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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin 4., 5. ve 6'ncı fıkraları ve 12'nci maddesinin 8'inci fıkrası ile SPK'nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde, 15.02.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden, Şirketimiz pay piyasasında bugün görülen fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek ayrıca Şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanları pay edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amacıyla, Şirketimiz payları ile ilgili olarak 20.02.2020 (bugün) tarihinde 5,49-5,40 fiyat aralığından 50.000 adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. sermayesindeki paylarımız 20.02.2020 tarihi itibarıyla %0,1 sınırına ulaşmıştır.  İşlemin detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/02/2020 50.000 0 50.000 0 50.000 % 0 % 0 % 0,1 % 0,1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820593


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QNBFL 151,80 10.254.191 % 15,00  
HATEK 9,27 45.395.295 % 8,29  
UZERB 2,16 121.034 % 8,00  
YONGA 9,33 133.238 % 7,61  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8348 7,8741 % -0,06  
Frank 6,1792 6,2165 % 0,31  
Riyal 1,6216 1,6298 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.620 1.620 6,71  
Altın Gr. 318 318 2,57  
Cumhuriyet 2.098 2.130 20,00  
Tam 2.088 2.140 20,65  
Yarım 1.009 1.035 9,99  
Çeyrek 506 518 4,99  
Gümüş.Ons 18,34 18,38 -0,10  
Gümüş Gr. 3,60 3,61 -0,01  
B. Petrol 59,56 59,56 0,44  
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