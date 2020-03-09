***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2020 19:00
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020, 28.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin 4., 5. ve 6'ncı fıkraları ve 12'nci maddesinin 8'inci fıkrası ile SPK'nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde, 15.02.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden, Şirketimiz pay piyasasında bugün görülen fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek ayrıca Şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanları pay edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amacıyla, Şirketimiz payları ile ilgili olarak 09.03.2020 (bugün) tarihinde 4,49-4,40 TL fiyat aralığından 50.000 adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09.03.2020 tarihi itibarıyla %0,3 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/03/2020 50.000 0 50.000 100.000 150.000 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825805
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0432
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
18:057,0325
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,1482
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05329,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,37
|Açılış
|: 329,09
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.857
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|ADBGR
|6,65
|17.066.493
|% 3,10
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,10
|19.514.321
|% -17,67
|
|VAKKO
|5,09
|69.792.778
|% -15,59
|
|RYSAS
|7,11
|61.067.883
|% -15,26
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|TGSAS
|4,60
|2.808.627
|% -14,97
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|ASELS
|27,76
|974.324.457
|% -6,97
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% -8,47
|
|TUPRS
|93,80
|293.770.836
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0309
|8,0712
|% 1,53
|
|Frank
|6,5957
|6,6354
|% 2,13
|
|Riyal
|1,6300
|1,6382
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-6,99
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,73
|36,73
|-8,54
|
Seans Raporu
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