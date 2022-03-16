***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 16.03.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2022Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarORGE, TREORGE00011 26.10.2020 80.000 0,1 4,44 -ORGE, TREORGE00011 17.02.2022 150.000 0,19 6,94 -ORGE, TREORGE00011 18.02.2022 250.000 0,31 6,86 -ORGE, TREORGE00011 22.02.2022 70.000 0,09 6,63 -ORGE, TREORGE00011 23.02.2022 100.000 0,125 6,59 -ORGE, TREORGE00011 24.02.2022 100.000 0,125 6 -ORGE, TREORGE00011 07.03.2022 42.000 0,053 6,23 -ORGE, TREORGE00011 11.03.2022 121.413 0,152 6,54 -ORGE, TREORGE00011 16.03.2022 230.000 0,288 6,69 -Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin 4., 5. ve 6'ncı fıkraları ve 12'nci maddesinin 8'inci fıkrası ile SPK'nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 ve 24.02.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden, 16.03.2022 (bugün) tarihinde 6,59 TL - 6,71 TL fiyat aralığından 230.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte, 16.03.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 1.143.413 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,429'a ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010934BIST