***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2020 09:47
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ORHAN GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.02.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı 32.5 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
NEVHAN GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 12.02.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 19.32 Bağımsız Üye Değil
MAHMUT GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.02.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi 0.001 Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÇETİN ÖZBUDUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.03.2019 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır. GBL San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı, Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745677 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İLHAN ŞÜKRÜ KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.03.2019 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır. Hayır 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745677 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888797
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|SAFKR
|7,92
|84.088.504
|% 10,00
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|YESIL
|48,28
|15.580.592
|% 9,98
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|VAKKO
|7,17
|45.983.777
|% 9,97
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|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
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|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
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|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
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|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
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|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
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|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
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|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
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|GARAN
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|KRDMD
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|% -2,05
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|EKGYO
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|% 1,59
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|AKBNK
|6,08
|586.952.282
|% -3,65
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|YKBNK
|2,77
|531.558.774
|% -3,15
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|EKGYO
|1,92
|590.019.803
|% 1,59
|
|GARAN
|8,68
|2.366.966.238
|% -3,02
|
|YKBNK
|2,77
|531.558.774
|% -3,15
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|KRDMD
|4,29
|656.292.797
|% -2,05
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|SKBNK
|1,49
|176.760.943
|% -1,97
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|7,7550
|% 0,63
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|Euro
|9,2004
|9,2072
|% 0,69
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|Sterlin
|10,2041
|10,2553
|% 0,60
|
|Frank
|8,4580
|8,5089
|% 0,49
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|Riyal
|2,0572
|2,0675
|% 0,36
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.891
|1.892
|3,82
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|Altın Gr.
|471
|471
|2,90
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|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|2,00
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|Tam
|3.111
|3.189
|5,27
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|Yarım
|1.504
|1.543
|2,55
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|Çeyrek
|754
|771
|1,27
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|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,02
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|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-0,09
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