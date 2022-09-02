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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2022 18:28
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ertuğ Ersoy Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 22.09.2014 02164573263 yatirimciiliskileri@orge.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209170 / 701827
Volkan Bayram Genel Müdür Yardımcısı 06.10.2016 02164573263 yatirimciiliskileri@orge.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059726


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OYYAT 25,30 21.069.272 % 10,00  
KNFRT 10,57 26.469.849 % 9,99  
TSKB 5,95 641.111.382 % 9,98  
HKTM 23,38 45.310.443 % 9,97  
DYOBY 21,06 48.072.896 % 9,97  
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Dolar 18,2129 18,2225 % 0,14  
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Riyal 4,8314 4,8556 % 0,12  
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Altın Ons 1.713 1.714 15,89  
Altın Gr. 1.004 1.004 11,05  
Cumhuriyet 6.732 6.834 77,00  
Tam 6.757 6.822 57,00  
Yarım 3.292 3.335 28,00  
Çeyrek 1.651 1.667 14,00  
Gümüş.Ons 18,07 18,09 0,26  
Gümüş Gr. 10,61 10,62 0,18  
B. Petrol 94,21 94,21 1,85  
Seans Raporu 18:05
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