***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Elektrik taahhüt işleri, yenilenebilir enerji tesislerinin kurulum, bakım ve işletmesiYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviORHAN GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.02.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı 30.65 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiNEVHAN GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 12.02.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Dali Turizm Yatırımları ve İşl. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bkg Turizm Yatırımları ve İşl. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkan Vekili 19.54 Bağımsız Üye DeğilMAHMUT GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.02.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi 0.001 Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ÇETİN ÖZBUDUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GBL San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı, Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008496 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıİLHAN ŞÜKRÜ KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır. Hayır 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008496 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNEVHAN GÜNDÜZ Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Dali Turizm Yatırımları ve İşl. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bkg Turizm Yatırımları ve İşl. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121963BIST