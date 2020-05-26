***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.05.2020 18:04
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/05/2020
Karar Sayısı
2020-11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 26.05.2020 / 2020-11 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ II-14.1 SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu konsolide finansal tabloları ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış söz konusu konsolide finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Beyan ederiz. Nevhan GÜNDÜZ -
Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846785
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,7384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0709
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8195
En Düşük
6,6969
18:057,3995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
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7,4471
En Düşük
7,3499
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|: -2,07%
|| -7,82
|Açılış
|: 370,70
|
|Önceki Kapanış
|: 378,52
|
380,36
En Düşük
368,86
BIST En Aktif Hisseler
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,84
|19.684.106
|% 0,00
|
|GOZDE
|3,99
|24.692.545
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|IZMDC
|12,20
|25.210.191
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 0,00
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2805
|8,3220
|% 0,07
|
|Frank
|6,9412
|6,9831
|% -0,57
|
|Riyal
|1,7871
|1,7961
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-17,67
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-7,82
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.434
|-49,70
|
|Tam
|2.469
|2.498
|-51,00
|
|Yarım
|1.205
|1.221
|-25,00
|
|Çeyrek
|603
|611
|-12,40
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,15
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,76
|35,76
|0,23
|