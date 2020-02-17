***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.02.2020 09:49
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2018, 02.02.2018, 30.03.2018, 19.04.2018, 27.08.2018, 25.09.2018, 04.10.2018, 08.02.2019, 07.03.2019, 18.11.2019, 05.12.2019, 05.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/02/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
05.02.2020 tarihli açıklamamızda Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nde, Depo Sahası Genel Elektrik İşleri'ne yönelik 736.137,17 EUR+KDV tutarındaki ilave iş teklifine ilişkin olarak, işveren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya açıklanmıştı. Bahsi geçen sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır. Böylece Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 6.042.395,07 EUR+KDV ve 2.750.549,32 TL+KDV tutarına ulaşmıştır. İşin Mayıs 2020'de bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819366
BIST