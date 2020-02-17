***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2018, 02.02.2018, 30.03.2018, 19.04.2018, 27.08.2018, 25.09.2018, 04.10.2018, 08.02.2019, 07.03.2019, 18.11.2019, 05.12.2019, 05.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAlsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih05/02/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar05.02.2020 tarihli açıklamamızda Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nde, Depo Sahası Genel Elektrik İşleri'ne yönelik 736.137,17 EUR+KDV tutarındaki ilave iş teklifine ilişkin olarak, işveren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya açıklanmıştı. Bahsi geçen sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır. Böylece Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 6.042.395,07 EUR+KDV ve 2.750.549,32 TL+KDV tutarına ulaşmıştır. İşin Mayıs 2020'de bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819366BIST