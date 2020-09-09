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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

09.09.2020 19:00
GÜNCEL HABERLER



***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2016, 20.03.2017, 17.04.2018, 21.05.2018, 02.11.2018, 03.12.2018, 24.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/09/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Bodrum Yalıkavak / Epique Island Projesi'nde, işveren Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş.'den talep ettiğimiz 788.237,16 TL + KDV tutarında Genel Gider Kar farkının işverence kabul edildiği tarafımıza bildirilmiştir.  Böylece Epique Island Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 23.026.167,53 TL+KDV ve 986.874,84 USD+KDV tutarına ulaşmıştır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874291


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PETKM 4,51 3.276.412.829 % 10,00  
SEYKM 11,99 42.754.546 % 10,00  
AYES 6,82 453.159 % 10,00  
ALCAR 93,50 43.719.127 % 10,00  
ARMDA 62,70 18.010.041 % 10,00  
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Riyal 1,9913 2,0013 % 0,11  
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Altın Ons 1.945 1.945 13,44  
Altın Gr. 468 468 3,17  
Cumhuriyet 3.108 3.155 38,00  
Tam 3.089 3.168 30,33  
Yarım 1.493 1.532 14,67  
Çeyrek 749 766 7,33  
Gümüş.Ons 26,85 26,88 0,20  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 0,03  
B. Petrol 40,66 40,66 0,88  
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