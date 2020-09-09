***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
09.09.2020 19:00
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2016, 20.03.2017, 17.04.2018, 21.05.2018, 02.11.2018, 03.12.2018, 24.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/09/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Bodrum Yalıkavak / Epique Island Projesi'nde, işveren Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş.'den talep ettiğimiz 788.237,16 TL + KDV tutarında Genel Gider Kar farkının işverence kabul edildiği tarafımıza bildirilmiştir. Böylece Epique Island Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 23.026.167,53 TL+KDV ve 986.874,84 USD+KDV tutarına ulaşmıştır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874291
BIST