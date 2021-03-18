***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
18.03.2021 18:55
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Metrostav Ankara İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
04.03.2021 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı Projesinin elektrik işlerine ilişkin 953.000 Euro+KDV tutarındaki teklifinin kabul edildiği ve İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin Ekim 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919117
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.548
18:057,3044
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -0,1910
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,2859
18:058,7282
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -0,2620
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7054
18:05406,83
En Yüksek
|Değişim
|: -3,26%
|| -13,72
|Açılış
|: 406,83
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
405,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
|
|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
|
|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2977
|7,3044
|% -2,55
|
|Euro
|8,7193
|8,7282
|% -2,91
|
|Sterlin
|10,1475
|10,1984
|% -2,74
|
|Frank
|7,8403
|7,8875
|% -3,09
|
|Riyal
|1,9419
|1,9516
|% -2,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-11,21
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-13,95
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|-0,19
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|-3,47
|