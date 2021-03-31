***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
31.03.2021 19:02
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İbn Haldun Üniversitesi İktisadi İşletmesi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
31/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi Spor Salonu ve Vadi Peyzaj Aydınlatma elektrik işlerine yönelik verdiği toplam 233.895,86 Euro+KDV ve 1.599.614,14 TL+KDV tutarındaki teklifinin kabul edildiği İşveren İbn Haldun Üniversitesi İktisadi İşletmesi tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşlerin 180 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922371
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.427
En Düşük
1.399
18:058,1150
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1249
|Açılış
|: 8,1150
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|Önceki Kapanış
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8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6166
En Yüksek
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|: -0,54%
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|Açılış
|: 9,5450
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 452,33
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456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1088
|8,1150
|% -1,52
|
|Euro
|9,5813
|9,6166
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,1866
|11,2427
|% -1,20
|
|Frank
|8,5859
|8,6377
|% -1,24
|
|Riyal
|2,1563
|2,1671
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|18,29
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,83
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,00
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|1,23
|
Seans Raporu
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17:59ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 895 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 12 artarak (% 2.26 ) 1, 229
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17:56
DNISI, DMSAS, BIZIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ETYAT, SODSN, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında