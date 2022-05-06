***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
06.05.2022 18:35
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/03/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
09.03.2022 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, Limak DOO şirketi tarafından, Makedonya Ülkesi, Üsküp Şehrinde inşası devam etmekte olan Diamond of Skopje Projesi Mix Use AG Kablo Tedarik İşi İhalesine yönelik verdiği 1.525.000 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. (İşveren) adına Elmak Enerji Yatırım İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 112 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027374
BIST
18:052.459
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
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|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
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|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
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|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
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|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9298
|14,9331
|% 0,49
|
|Euro
|15,7607
|15,7963
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,3708
|18,4629
|% 0,38
|
|Frank
|15,0507
|15,1414
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9705
|3,9904
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,69
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,00
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,39
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|-0,02
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|B. Petrol
|113
|113
|1,95
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