***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıCengiz-Kolin-Kalyon-Özgün Yapı İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı Yapım OrtaklığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih23/03/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar23.03.2022 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Projesi'nin Kayaşehir ve Olimpiyatköy İstasyonları Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik verdiği 2.698.844,27 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren Cengiz-Kolin-Kalyon-Özgün Yapı İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı Yapım Ortaklığı ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci, sözleşme bedeli 2.128.149 Euro+KDV ve 9.325.790 TL+KDV olacak şekilde tamamlanmıştır. İşin 400 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036567BIST