***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
09.06.2022 18:23
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Cengiz-Kolin-Kalyon-Özgün Yapı İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı Yapım Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
23/03/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
23.03.2022 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Projesi'nin Kayaşehir ve Olimpiyatköy İstasyonları Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik verdiği 2.698.844,27 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren Cengiz-Kolin-Kalyon-Özgün Yapı İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı Yapım Ortaklığı ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci, sözleşme bedeli 2.128.149 Euro+KDV ve 9.325.790 TL+KDV olacak şekilde tamamlanmıştır. İşin 400 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036567
BIST