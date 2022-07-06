***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
06.07.2022 18:38
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Serban İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin, Ankara ve Kocaeli illerinde inşası devam etmekte Turkcell Veri Merkezi Projeleri'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 4.256.606,85 EUR+KDV ve 26.842.363,20 TL+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Serban İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 31 Aralık 2022'de bitirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042410
BIST
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|% 9,99
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|PSGYO
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|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
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|
|FONET
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|% 9,94
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|RODRG
|19,57
|767.494
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|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
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|ULUSE
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|12.884.164
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|25.334.740
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|KOZAL
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|
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|% -0,08
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|
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|17,2542
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|Euro
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|Sterlin
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|1.740
|1.740
|1,65
|
|Altın Gr.
|965
|965
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.459
|6.586
|-22,00
|
|Yarım
|3.161
|3.220
|-11,00
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|Çeyrek
|1.584
|1.610
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|19,21
|19,25
|0,03
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|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,04
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|B. Petrol
|104
|104
|3,43
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