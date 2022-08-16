***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
16.08.2022 18:40
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aga Enerji Nak. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan Bakırköy - Kirazlı Metro Projesi'nin, İlkyuva ve Haznedar İstasyonları Elektrik Taahhüt İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 1.900.000 EUR+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Aga Enerji Nak. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 180 günde tamamlanması planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056040
BIST
18:052.980
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 66,70
|Açılış
|: 2.929
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|Önceki Kapanış
|: 2.913
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2.983
En Düşük
2.920
18:0517,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 18,0930
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|Önceki Kapanış
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17,9692
En Düşük
17,8970
18:0518,2879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,3600
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En Düşük
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18:051.018,72
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|Değişim
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|: 1.018,72
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|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
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1.029,08
En Düşük
1.016,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,30
|57.391.415
|% 10,00
|
|COSMO
|26,64
|3.601.179
|% 9,99
|
|CMBTN
|290,70
|46.698.668
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.853.809
|% 9,98
|
|KZBGY
|32,00
|62.295.170
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|83.286.786
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|248.951.950
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,50
|1.465.848
|% -6,08
|
|TMSN
|54,90
|76.654.622
|% -5,75
|
|PAMEL
|153,70
|34.341.587
|% -5,30
|
|THYAO
|68,70
|9.571.503.883
|% 1,25
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|SISE
|24,26
|3.087.922.113
|% 1,51
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|EKGYO
|3,76
|2.715.871.140
|% 6,21
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|VAKBN
|4,88
|1.609.416.786
|% 7,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9484
|17,9562
|% 0,24
|
|Euro
|18,2724
|18,2872
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,5733
|21,6814
|% -0,08
|
|Frank
|18,7943
|18,9075
|% 0,08
|
|Riyal
|4,7683
|4,7922
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-11,40
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.952
|-9,00
|
|Tam
|6.859
|6.929
|-22,00
|
|Yarım
|3.342
|3.388
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.693
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,13
|93,13
|0,79
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