***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
03.02.2023 18:52
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Dali Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/02/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin, İzmir-Foça'da inşa edilecek Foça Tatil Köyü Projesi'nin bir kısım elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 17.983.249,80 TL+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Dali Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 120 günde tamamlanması planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109561
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
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4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 19,1500
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|Önceki Kapanış
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18,8326
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
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1.160,97
En Düşük
1.127,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8086
|18,8181
|% 0,10
|
|Euro
|20,3733
|20,3827
|% -0,78
|
|Sterlin
|22,6700
|22,7837
|% -1,15
|
|Frank
|20,2675
|20,3896
|% -1,11
|
|Riyal
|5,0005
|5,0256
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-48,69
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|-28,22
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.694
|7.778
|-83,00
|
|Yarım
|3.759
|3.806
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.903
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|-0,67
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|-1,61
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