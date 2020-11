***ORMA* *BALAT* *YKGYO* *OYLUM* *AKBNK* *TUKAS* *SKBNK* *MEGAP* *BRKSN* *EREGL* *MERIT* *KLGYO* *PINSU*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören









***ORMA******BALAT******YKGYO******OYLUM******AKBNK******TUKAS******SKBNK******MEGAP******BRKSN******EREGL******MERIT******KLGYO******PINSU*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKBNK, BALAT, BRKSN, EREGL, KLGYO, MEGAP, MERIT, ORMA, OYLUM, PINSU, SKBNK, TUKAS, YKGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AKBNK 1 AKBANK T.A.S. E HÜLYA ÇANKAYA 36,131BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E HAKAN ASLAN 756,000BRKSN 3 BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI ÜRETIM VE TICARET A.S. E AHMET ÖZEL 2,000EREGL 4 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E SEBIHE DOGRU 403,620KLGYO 5 KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AHMET ÖZEL 10,000MEGAP 6 MEGA POLIETILEN KÖPÜK SANAYI VE TICARET A.S. E AHMET ÖZEL 11.031,000MERIT 7 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E AHMET ALBAYRAK 765,000ORMA 8 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E GÜRAY ÇANKARA 5.924,000OYLUM 9 OYLUM SINAI YATIRIMLAR A.S E AHMET ÖZEL 1,000PINSU 10 PINAR SU VE IÇECEK SANAYI VE TICARET A.S. E AHMET ÖZEL 1,000SKBNK 11 SEKERBANK T.A.S. E AHMET ÖZEL 300.000,000TUKAS 12 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E AHMET ÖZEL 1,000YKGYO 13 YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AHMET ÖZEL 3,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889590BIST