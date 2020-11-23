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***ORMA* *BALAT* *YKGYO* *OYLUM* *AKBNK* *TUKAS* *SKBNK* *MEGAP* *BRKSN* *EREGL* *MERIT* *KLGYO* *PINSU*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören

23.11.2020 17:34



***ORMA******BALAT******YKGYO******OYLUM******AKBNK******TUKAS******SKBNK******MEGAP******BRKSN******EREGL******MERIT******KLGYO******PINSU*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, BALAT, BRKSN, EREGL, KLGYO, MEGAP, MERIT, ORMA, OYLUM, PINSU, SKBNK, TUKAS, YKGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AKBNK 1 AKBANK T.A.S. E HÜLYA ÇANKAYA 36,131
BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E HAKAN ASLAN 756,000
BRKSN 3 BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI ÜRETIM VE TICARET A.S. E AHMET ÖZEL 2,000
EREGL 4 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E SEBIHE DOGRU 403,620
KLGYO 5 KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AHMET ÖZEL 10,000
MEGAP 6 MEGA POLIETILEN KÖPÜK SANAYI VE TICARET A.S. E AHMET ÖZEL 11.031,000
MERIT 7 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E AHMET ALBAYRAK 765,000
ORMA 8 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E GÜRAY ÇANKARA 5.924,000
OYLUM 9 OYLUM SINAI YATIRIMLAR A.S E AHMET ÖZEL 1,000
PINSU 10 PINAR SU VE IÇECEK SANAYI VE TICARET A.S. E AHMET ÖZEL 1,000
SKBNK 11 SEKERBANK T.A.S. E AHMET ÖZEL 300.000,000
TUKAS 12 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E AHMET ÖZEL 1,000
YKGYO 13 YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AHMET ÖZEL 3,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889590


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