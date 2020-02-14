***ORMA* *GEDIK* *OSTIM* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
14.02.2020 16:22
***ORMA******GEDIK******OSTIM******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, ORMA, GEDIK, OSTIM
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKBNK 1 AKBANK T.A.S. E LEYLA GÜLHAN 8,095
GEDIK 2 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E ERHAN TOPAÇ 2.021.760,000
GEDIK 3 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E GEDIK YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI 7.516.800,000
ORMA 4 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E MEHMET ALI ESMEN 23.700,000
OSTIM 5 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E YUSUF BIYIKLIOGLU 6.075,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819077
BIST
17:46120.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -165,81
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:466,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:466,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:46307,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,32
|Açılış
|: 307,60
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.556.498
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|44.998.702
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.182.501
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,36
|82.620.030
|% 14,32
|
|ARDYZ
|17,96
|408.701.446
|% 13,67
|
|TUKAS
|12,21
|5.231.951
|% -19,99
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|48.992.310
|% -9,36
|
|OZBAL
|2,39
|13.542.425
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,20
|1.513.282.675
|% 3,47
|
|THYAO
|14,97
|1.508.486.646
|% -0,13
|
|GSRAY
|2,88
|689.556.498
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,17
|661.907.486
|% 4,83
|
|BJKAS
|2,98
|655.058.761
|% 9,56
|
|ISGYO
|2,17
|661.907.486
|% 4,83
|
|GSRAY
|2,88
|689.556.498
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,98
|655.058.761
|% 9,56
|
|KARSN
|1,97
|390.295.027
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,23
|212.310.270
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8530
|7,8924
|% -0,10
|
|Frank
|6,1447
|6,1818
|% -0,01
|
|Riyal
|1,6078
|1,6159
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|5,00
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,34
|57,34
|1,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57DESA
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 900 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 120, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 940.00 milyon TL de
-
17:56EDIP
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 056, 415 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 770, 319 adet işlem
-
17:54QNBFL
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 149.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660 adet işlem