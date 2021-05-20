***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.05.2021 08:51
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 23.03.2021
Genel Kurul Tarihi 20.04.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Vişnezade Mh. Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10 - 2021 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
11 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021–31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1-Genel Kurul Çağrı Dökümanı ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 3-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan Demirel tarafından açıldı.Toplantı Başkanlığına önergeyle Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. N.Hülya KEMAHLI'yı Tutanak Yazmanı ve Sn. Şengül AKPINAR'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.
2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3.2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.
4.2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.
5.Şirketin 2020 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
6- 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, görüşüldü, oya sunularak kabul edildi.
7- Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim kurulu Üyelerinin 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle ibralarına karar verildi.
8-Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
9- 23.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu teklifi okundu. Yönetim kurulunun üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve 2023 yılı olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şehriban Nihan ATASAGUN, Neslihan DEMİREL , Ummahan Binhan KESİCİ, Nazlı Asuman ESİN,Çetin BOZCU ve Ömer ÇİVRİL in Yönetim kurulu üyeliklerine seçimine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
10- 2021 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.
11- 2020 yılında yapılan toplam 331.590,25 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi .Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2021 tarih ve 2021/08 sayılı kararı ile 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 500.000 TL (beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu , mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
12- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile izin verilmesine karar verildi.
13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
14-Kapanış
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.05.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 18.05.2021 tarih ve 10330 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936878
BIST