***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 17:26
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
2020/1 .Geçici Vergi
Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847333
BIST
17:12105.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 242,31
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
17:126,8212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0490
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
17:127,5371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0773
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5371
En Düşük
7,4416
17:12377,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,81
|Açılış
|: 377,17
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|14.107.829
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|39.094.590
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.135.069
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.333.318
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.754.380
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|6.991.827
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.923.711
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|2.739.449.636
|% 2,68
|
|GARAN
|7,73
|1.860.569.884
|% 1,18
|
|PGSUS
|59,40
|958.291.140
|% 0,51
|
|ASELS
|30,16
|731.985.065
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,65
|597.787.863
|% 0,89
|
|GARAN
|7,73
|1.860.569.884
|% 1,18
|
|THYAO
|12,66
|2.739.449.636
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,43
|283.981.344
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,99
|432.823.723
|% 4,18
|
|MNDRS
|1,97
|283.862.350
|% 8,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3577
|8,3996
|% 0,93
|
|Frank
|7,0153
|7,0575
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8106
|1,8197
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|13,40
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,81
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.477
|30,30
|
|Tam
|2.518
|2.553
|42,50
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|15,20
|
|Çeyrek
|614
|622
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,81
|0,04
|
|B. Petrol
|35,41
|35,41
|0,81
|