***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2020 14:47
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2020
Açıklamalar
2020/3 .Geçici Vergi
Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888876
BIST
16:081.276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -17,01
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
16:087,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0466
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
16:089,2144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0707
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
16:08469,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,35
|Açılış
|: 469,33
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler16:08
|SAFKR
|7,92
|84.804.717
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.966.252
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.092.732
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,11
|91.912.762
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|MARTI
|3,32
|357.505.182
|% -9,78
|
|GARAN
|8,67
|3.606.327.851
|% -3,13
|
|KRDMD
|4,29
|1.070.856.355
|% -2,05
|
|THYAO
|11,68
|1.055.144.942
|% -0,85
|
|AKBNK
|6,10
|907.947.695
|% -3,33
|
|YKBNK
|2,77
|870.405.235
|% -3,15
|
|EKGYO
|1,91
|832.810.778
|% 1,06
|
|GARAN
|8,67
|3.606.327.851
|% -3,13
|
|YKBNK
|2,77
|870.405.235
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,29
|1.070.856.355
|% -2,05
|
|USAK
|2,62
|486.793.802
|% 2,75
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7455
|7,7534
|% 0,60
|
|Euro
|9,2086
|9,2144
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,2405
|10,2918
|% 0,95
|
|Frank
|8,4732
|8,5243
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0588
|2,0691
|% 0,44
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,38
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|7,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|10,68
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|5,17
|
|Çeyrek
|755
|773
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,10
|