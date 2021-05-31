***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 16:38
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
2021/1 .Geçici Vergi
Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939053
BIST
17:561.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
17:568,4839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0808
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
17:5610,3783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0636
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
17:56519,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,50
|Açılış
|: 519,76
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler17:54
|YAYLA
|3,85
|40.009.069
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|124.021.366
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.074.360
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.687.350
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.154.429
|% -9,95
|
|RODRG
|14,85
|1.698.355
|% -7,53
|
|SANFM
|15,30
|2.629.400
|% -7,27
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|THYAO
|13,29
|1.496.567.556
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,86
|695.843.503
|% -0,38
|
|GARAN
|7,98
|641.049.936
|% 0,00
|
|EREGL
|19,28
|614.776.138
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,95
|484.238.290
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|484.238.290
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|412.437.215
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|124.021.366
|% 10,00
|
|THYAO
|13,29
|1.496.567.556
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,10
|106.306.225
|% 0,00
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,10
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|0,71
|