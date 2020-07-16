***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.07.2020 15:34
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme değişikliğinin tescil ve ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 16.07.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde yeni bir 5 yıllık süre belirlenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2020 tarih ve 1231 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinler doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin ekteki şekilde tadili oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi ve 16.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Odası tarafından tescil edildi
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sözleşme tadil metni Onaylı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860092
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