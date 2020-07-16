***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme değişikliğinin tescil ve ilanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 24.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.01.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.06.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 16.07.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde yeni bir 5 yıllık süre belirlenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2020 tarih ve 1231 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinler doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin ekteki şekilde tadili oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi ve 16.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Odası tarafından tescil edildiEklenen DökümanlarEK: 1 Esas sözleşme tadil metni Onaylı .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860092BIST