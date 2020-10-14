***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 14:56
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşyerimizde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinin süresi 31.08.2020 tarihinde sona erdiğinden üyesi bulunduğumuz Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası (TAKSİS) ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası (AĞAÇ-İŞ) arasında yapılacak olan yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 28.10.2020 tarihinde başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881534
BIST
15:331.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:337,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:339,3371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0312
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:33486,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,66
|Açılış
|: 486,21
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:33
|TRCAS
|5,28
|127.883.356
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.032.846
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|3.450.562
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.587.815
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.567.174
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|4.846.035.329
|% 5,51
|
|TUPRS
|83,70
|2.197.457.669
|% 4,36
|
|ODAS
|3,71
|1.684.137.990
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,04
|1.345.724.076
|% 8,96
|
|SISE
|6,74
|748.485.115
|% 0,00
|
|PETKM
|4,79
|4.846.035.329
|% 5,51
|
|ODAS
|3,71
|1.684.137.990
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,04
|1.345.724.076
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,89
|609.316.761
|% -1,05
|
|TSKB
|1,18
|287.519.546
|% 3,51
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9293
|7,9317
|% 0,16
|
|Euro
|9,3276
|9,3371
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,2964
|10,3481
|% 0,82
|
|Frank
|8,6598
|8,7120
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,31
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|15,06
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|26,00
|
|Tam
|3.202
|3.282
|26,55
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|12,85
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,42
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,10
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,03
|
Seans Raporu
15:33
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15:43ZOREN
Yüzde 8.96 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 450, 810, 975 adet işlem
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15:42AYEN
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 381, 527 adet işlem
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15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 09 artarak (% 0.55 ) 1, 304
-
15:41XU100
Endeks 1, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 22, 966.00 milyon TL de
-
15:41AKSEN
Yüzde 6.51 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 443, 554 adet işlem