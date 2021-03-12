***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 15:35
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Üyesi olduğumuz Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası
(Ağaç-iş) arasında Şirketimiz adına devam etmekte olan Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlık ile sonuçlanması nedeniyle Ağaç-iş Sendikası tarafından grev kararı ve 02.04.2021 tarihi itibariyle grev uygulama kararı alınarak tebliğ edilmiştir.
Görüşmeler halen devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917895
BIST
15:291.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,89
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
15:297,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1106
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:299,0508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0743
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:29416,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,08
|Açılış
|: 416,50
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:29
|TRILC
|17,71
|10.042.456
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|44.810.375
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.923.170
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.033.645
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,60
|2.585.852
|% -6,98
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,70
|13.154.385
|% -5,73
|
|MARTI
|2,56
|52.280.473
|% -5,54
|
|SASA
|45,40
|899.954.752
|% 1,11
|
|GARAN
|8,98
|728.734.005
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,33
|512.821.544
|% 0,43
|
|TCELL
|16,70
|483.814.633
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,54
|434.336.540
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,33
|512.821.544
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,75
|277.756.914
|% 1,10
|
|IHLAS
|0,92
|77.963.477
|% 2,22
|
|GARAN
|8,98
|728.734.005
|% 0,22
|
|USAK
|2,63
|162.735.793
|% 3,95
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5789
|7,5865
|% 1,48
|
|Euro
|9,0471
|9,0508
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,5096
|10,5623
|% 0,76
|
|Frank
|8,1189
|8,1678
|% 0,74
|
|Riyal
|2,0153
|2,0254
|% 1,40
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-19,96
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.747
|2.816
|-7,43
|
|Yarım
|1.328
|1.362
|-3,59
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,52
|69,52
|-0,11
|
Seans Raporu
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