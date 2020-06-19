***ORMA* *YBTAS* *NIBAS* *EKIZ* *SMART*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
19.06.2020 17:04
***ORMA******YBTAS******NIBAS******EKIZ******SMART*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EKIZ, NIBAS, ORMA, SMART, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
EKIZ 1 EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. E HÜSNÜ EKIZ 600.000,000
NIBAS 2 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E CÜNEYT GÜLER 70.632,000
ORMA 3 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E OSMAN NIHAT YILMAZ 11.849,998
SMART
17:56113.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 954,83
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
17:566,8514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
17:567,6775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0112
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
17:56382,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,11
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
383,37
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|3,76
|9.414.532
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.209.988
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.173.288.082
|% 9,89
|
|PRKAB
|4,49
|118.568.381
|% 9,78
|
|VAKBN
|5,22
|1.839.704.571
|% 8,30
|
|SANEL
|5,22
|42.576.517
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.369.927
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.123.804
|% -9,98
|
|NIBAS
|9,58
|22.415.748
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|ASELS
|32,44
|2.890.106.758
|% -0,49
|
|TCELL
|16,86
|2.012.634.594
|% 3,88
|
|GARAN
|8,32
|1.999.496.327
|% 2,34
|
|VAKBN
|5,22
|1.839.704.571
|% 8,30
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|VAKBN
|5,22
|1.839.704.571
|% 8,30
|
|GARAN
|8,32
|1.999.496.327
|% 2,34
|
|EKGYO
|1,85
|449.008.633
|% -2,63
|
|PETKM
|4,12
|923.629.636
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4384
|8,4808
|% -0,63
|
|Frank
|7,1667
|7,2098
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8203
|1,8295
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|15,86
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.490
|2.504
|18,00
|
|Tam
|2.555
|2.568
|16,50
|
|Yarım
|1.245
|1.256
|9,00
|
|Çeyrek
|624
|629
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,07
|
|B. Petrol
|42,49
|42,49
|0,98
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