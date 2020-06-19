***ORMA* *YBTAS* *NIBAS* *EKIZ* *SMART*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ORMA******YBTAS******NIBAS******EKIZ******SMART*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler EKIZ, NIBAS, ORMA, SMART, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **EKIZ 1 EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. E HÜSNÜ EKIZ 600.000,000NIBAS 2 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E CÜNEYT GÜLER 70.632,000ORMA 3 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E OSMAN NIHAT YILMAZ 11.849,998SMART