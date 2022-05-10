***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.05.2022 10:46
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: OMD, Satıcı Üye: OMD (Fiyat: 7,37 TL, Miktar: 414.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. OSMEN.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: OMD, Satıcı Üye: OMD (Fiyat: 25,00 TL, Miktar: 12.500 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028186
BIST
13:382.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,18
|Açılış
|: 2.478
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 899,27
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913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:36
|PKENT
|229,40
|68.159.529
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.176.681
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.297.243
|% 9,90
|
|DENGE
|2,02
|26.742.686
|% 9,19
|
|SELVA
|15,82
|9.992.275
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,76
|48.776.698
|% -9,70
|
|GMTAS
|3,04
|18.981.341
|% -7,88
|
|AKSGY
|2,15
|23.402.567
|% -6,93
|
|KARSN
|5,11
|510.806.706
|% -6,41
|
|SISE
|19,62
|1.605.806.259
|% 1,87
|
|THYAO
|42,58
|1.461.192.845
|% 0,66
|
|KRDMD
|16,50
|1.446.841.407
|% 1,04
|
|EREGL
|34,12
|1.190.927.848
|% 1,79
|
|ASELS
|24,30
|1.155.888.886
|% 2,36
|
|EKGYO
|2,83
|850.838.374
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|611.480.422
|% 0,00
|
|KARSN
|5,11
|510.806.706
|% -6,41
|
|AKBNK
|8,68
|795.702.628
|% 0,23
|
|DOHOL
|3,76
|339.587.257
|% 1,90
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,2457
|15,2547
|% 1,12
|
|Euro
|16,0911
|16,1167
|% 1,10
|
|Sterlin
|18,7599
|18,8540
|% 1,17
|
|Frank
|15,2368
|15,3286
|% 0,79
|
|Riyal
|4,0522
|4,0725
|% 1,06
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,34
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|Altın Gr.
|909
|910
|10,36
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|39,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,37
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