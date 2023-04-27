***OSMEN* *EGEEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***OSMEN******EGEEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EGEEN, OSMEN28.04.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaEGE ENDUSTRI EGEEN 69 62,1OSMANLI MENKUL OSMEN 0,2876627 0,2588964Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141818BIST