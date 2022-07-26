***OSMEN* *LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
26.07.2022 16:46
***OSMEN******LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler LIDER, OSMEN
27.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
LDR TURIZM LIDER 0,327632 0,2948688
OSMANLI MENKUL OSMEN 0,0958875 0,0862987
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047786
BIST
17:592.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -10,13
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:5917,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0964
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:5918,1326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0686
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:59987,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,51
|Açılış
|: 987,58
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOBUR
|57,75
|17.228.919
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|24.538.221
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.737.667
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.270.568
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.525.401
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|83,60
|4.361.706
|% -6,54
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|ESCAR
|53,05
|17.406.809
|% -5,01
|
|THYAO
|48,98
|3.901.898.945
|% -1,13
|
|EKGYO
|3,19
|1.725.550.025
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,76
|1.251.153.298
|% -1,04
|
|EREGL
|27,66
|1.241.837.130
|% -2,74
|
|GARAN
|15,07
|1.182.047.312
|% -3,71
|
|EKGYO
|3,19
|1.725.550.025
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,55
|631.865.310
|% 4,03
|
|TSKB
|2,49
|645.274.657
|% 2,47
|
|YKBNK
|4,76
|1.251.153.298
|% -1,04
|
|ODAS
|3,74
|572.656.581
|% -1,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8564
|17,8685
|% 0,54
|
|Euro
|18,1099
|18,1326
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,4528
|21,5604
|% 0,45
|
|Frank
|18,4857
|18,5971
|% 0,71
|
|Riyal
|4,7391
|4,7629
|% 0,47
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-1,41
|
|Altın Gr.
|987
|987
|3,82
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.650
|6.711
|-5,00
|
|Yarım
|3.240
|3.281
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,43
|