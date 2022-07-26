***OSMEN* *LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***OSMEN******LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler LIDER, OSMEN27.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaLDR TURIZM LIDER 0,327632 0,2948688OSMANLI MENKUL OSMEN 0,0958875 0,0862987Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047786BIST