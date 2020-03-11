***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:28
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826965
BIST
14:22100.705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -357,62
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
14:226,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:226,9978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0502
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9978
En Düşük
6,9390
14:22330,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,17
|Açılış
|: 330,75
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,91
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,95
|175.838.780
|% 18,62
|
|RTALB
|2,24
|35.521.071
|% 16,67
|
|DEVA
|9,64
|121.001.841
|% 16,28
|
|SELEC
|7,11
|79.233.754
|% 15,61
|
|ECZYT
|10,48
|78.933.168
|% 14,04
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|612.347
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.580.897
|% -14,74
|
|TSPOR
|4,07
|221.893.447
|% -14,68
|
|ESCOM
|2,09
|8.050.909
|% -13,28
|
|ASELS
|25,52
|727.198.963
|% -1,47
|
|THYAO
|9,77
|463.883.137
|% -2,01
|
|GARAN
|9,48
|270.964.519
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,07
|221.893.447
|% -14,68
|
|GSRAY
|2,33
|191.114.816
|% -9,34
|
|CEMAS
|0,93
|95.552.611
|% -7,00
|
|IHLGM
|1,12
|113.495.595
|% -5,88
|
|ODAS
|1,60
|156.956.453
|% -6,98
|
|ADESE
|1,28
|114.051.264
|% 2,40
|
|GSRAY
|2,33
|191.114.816
|% -9,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9448
|7,9846
|% 0,22
|
|Frank
|6,5681
|6,6077
|% 0,68
|
|Riyal
|1,6379
|1,6462
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|17,60
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.177
|2.231
|21,98
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|10,63
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|36,28
|36,28
|-0,94
|
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