***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 15:04
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSTIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888108
BIST
16:281.275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.266
16:287,7223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0722
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:289,1257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0631
|Açılış
|: 9,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:28465,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,53
|Açılış
|: 465,47
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:28
|BFREN
|1.145,80
|92.277.828
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|14.140.799
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|98.893.128
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.397.069
|% 9,97
|
|BRYAT
|195,40
|129.061.551
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|GARAN
|8,65
|8.387.268.690
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,84
|2.936.372.694
|% 1,43
|
|KRDMD
|4,11
|2.888.908.575
|% 3,79
|
|THYAO
|11,86
|2.733.287.489
|% 0,68
|
|AKBNK
|6,21
|2.100.076.547
|% -0,16
|
|YKBNK
|2,84
|2.936.372.694
|% 1,43
|
|GARAN
|8,65
|8.387.268.690
|% 1,76
|
|KRDMD
|4,11
|2.888.908.575
|% 3,79
|
|EKGYO
|1,90
|699.810.791
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,21
|2.100.076.547
|% -0,16
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7171
|7,7223
|% -0,93
|
|Euro
|9,1077
|9,1257
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,1522
|10,2031
|% -1,11
|
|Frank
|8,4242
|8,4750
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0601
|2,0704
|% -0,55
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|7,79
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.132
|-68,00
|
|Tam
|3.070
|3.150
|-67,50
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-32,65
|
|Çeyrek
|744
|762
|-16,32
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|-0,13
|