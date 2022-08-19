***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.08.2022 16:43
***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OSTIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057126
BIST
17:063.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 16,05
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
17:0618,1158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
17:0618,2284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0326
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
17:061.020,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.019,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler17:04
|HKTM
|13,31
|1.330.760
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.223.269
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.139.091
|% 9,97
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|AZTEK
|14,49
|453.263.447
|% 9,94
|
|ALCTL
|31,26
|92.388.762
|% -9,97
|
|GZNMI
|41,64
|424.221.349
|% -9,20
|
|DENGE
|2,23
|64.101.953
|% -8,23
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DOKTA
|32,06
|14.409.639
|% -7,02
|
|THYAO
|69,65
|4.452.490.223
|% 0,00
|
|PETKM
|11,27
|3.448.190.744
|% 1,90
|
|SISE
|25,72
|3.205.423.574
|% 0,86
|
|EREGL
|30,02
|2.685.161.800
|% 1,83
|
|TUPRS
|336,20
|2.520.085.717
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,72
|1.838.292.985
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,75
|2.266.056.857
|% -2,71
|
|ALBRK
|2,04
|631.222.231
|% 4,08
|
|PETKM
|11,27
|3.448.190.744
|% 1,90
|
|DOHOL
|4,96
|1.343.488.737
|% 4,64
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1120
|18,1184
|% 0,22
|
|Euro
|18,2036
|18,2174
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,3552
|21,4623
|% -0,64
|
|Frank
|18,8281
|18,9415
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8082
|4,8323
|% 0,26
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-7,45
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.818
|6.921
|-36,00
|
|Tam
|6.844
|6.898
|-39,00
|
|Yarım
|3.335
|3.372
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.686
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,22
|
|B. Petrol
|95,91
|95,91
|-0,68
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19EMKEL
Yüzde 5.47 oranında artışla 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 548, 655 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 95 artarak (% 0.39 ) 3, 302
-
17:18OYLUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 960, 036 adet işlem
-
17:17VESTL
Yüzde 4.70 oranında artışla 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 510, 085 adet işlem
-
17:16IEYHO
Yüzde 4.35 oranında artışla 0.96 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 566, 736 adet işlem