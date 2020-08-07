***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 01.01.2019 - 31.12.2019 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Payı Dağıtım Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 08.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.08.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 0 0B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 0 0Ek Açıklamalar1. Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibariyle TFRS'ye göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 4.122.759 TL dönem net kârı bulunmaktadır. Yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2019 yılı bilançosunda ise 34.092.020 TL dönem kârı bulunmakta olup, aynı tarih itibariyle 17.075.257 TL de geçmiş yıl zararı vardır.2. SPK mevzuatı çerçevesinde, VUK ve TFRS standartları çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımızdan kar rakamı daha düşük olan TFRS'ye göre oluşan kârın dağıtılmaması, Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde tutulması ve geçmiş yıllar karı hesabında izlenmesi önerisinin Genel Kurula teklif edilmesine,Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 KPDT.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUOSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 76.231.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.189.650,48Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -4.020.760 36.106.628,474. Vergiler ( - ) 8.061.320 2.014.608,155. Net Dönem Kârı 4.122.759 34.092.020,326. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -17.075.257,957. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -850.838,12 -850.838,128. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.271.921 16.165.924,25Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 3.271.921 21.256.495,499. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklığın net dönem kârı 4.040.560 (-4.020.760+8.061.320) TL olup, bu tutarın -82.199 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 4.122.759 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866784BIST