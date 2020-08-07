***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.08.2020 18:22
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 01.01.2019 - 31.12.2019 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Payı Dağıtım Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 08.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.08.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 0 0
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 0 0
Ek Açıklamalar
1. Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibariyle TFRS'ye göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 4.122.759 TL dönem net kârı bulunmaktadır. Yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2019 yılı bilançosunda ise 34.092.020 TL dönem kârı bulunmakta olup, aynı tarih itibariyle 17.075.257 TL de geçmiş yıl zararı vardır.
2. SPK mevzuatı çerçevesinde, VUK ve TFRS standartları çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımızdan kar rakamı daha düşük olan TFRS'ye göre oluşan kârın dağıtılmaması, Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde tutulması ve geçmiş yıllar karı hesabında izlenmesi önerisinin Genel Kurula teklif edilmesine,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 KPDT.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 76.231.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.189.650,48
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -4.020.760 36.106.628,47
4. Vergiler ( - ) 8.061.320 2.014.608,15
5. Net Dönem Kârı 4.122.759 34.092.020,32
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -17.075.257,95
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -850.838,12 -850.838,12
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.271.921 16.165.924,25
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 3.271.921 21.256.495,49
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklığın net dönem kârı 4.040.560 (-4.020.760+8.061.320) TL olup, bu tutarın -82.199 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 4.122.759 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866784
BIST