Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.08.2022 15:24
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı maddesi uyarınca süresi dolan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçemiz, 18/08/2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057093


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:363.023
Değişim :  0,10% |  2,89
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052 En Düşük
2.999
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 50,60 68.029.227 % 10,00  
HKTM 13,31 1.239.401 % 10,00  
SEYKM 9,25 68.814.456 % 9,99  
OYLUM 4,08 27.703.147 % 9,97  
RYSAS 10,06 68.700.689 % 9,95  
daha fazla
15:34 Alış Satış %  
Dolar 18,1013 18,1129 % 0,19  
Euro 18,2184 18,2401 % -0,11  
Sterlin 21,3589 21,4660 % -0,63  
Frank 18,8450 18,9585 % 0,22  
Riyal 4,8063 4,8304 % 0,22  
daha fazla
15:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.755 -3,61  
Altın Gr. 1.019 1.019 -2,49  
Cumhuriyet 6.814 6.917 -40,00  
Tam 6.838 6.889 -48,00  
Yarım 3.332 3.368 -24,00  
Çeyrek 1.671 1.683 -12,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,27 -0,29  
Gümüş Gr. 11,20 11,22 -0,14  
B. Petrol 94,86 94,86 -1,73  
Seans Raporu 15:34
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru