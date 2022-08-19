***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 15:24
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı maddesi uyarınca süresi dolan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçemiz, 18/08/2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057093
BIST
15:363.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,89
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
15:3618,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1150
En Düşük
18,0302
15:3618,2410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0200
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
15:361.021,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.021,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler15:34
|SAYAS
|50,60
|68.029.227
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.239.401
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.814.456
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.703.147
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.700.689
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,50
|74.721.484
|% -9,27
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|GZNMI
|42,26
|359.158.493
|% -7,85
|
|DENGE
|2,24
|55.501.203
|% -7,82
|
|LKMNH
|17,22
|33.679.810
|% -6,46
|
|THYAO
|69,00
|3.416.346.941
|% -0,93
|
|SISE
|25,52
|2.749.417.230
|% 0,08
|
|PETKM
|11,09
|2.244.490.808
|% 0,27
|
|EREGL
|29,78
|2.231.179.857
|% 1,02
|
|TUPRS
|330,30
|2.193.478.340
|% 0,40
|
|EKGYO
|3,71
|1.452.304.452
|% 1,92
|
|YKBNK
|5,72
|1.881.457.691
|% -3,21
|
|DOHOL
|4,94
|1.145.141.730
|% 4,22
|
|ALBRK
|2,00
|456.481.928
|% 2,04
|
|PETKM
|11,09
|2.244.490.808
|% 0,27
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1013
|18,1129
|% 0,19
|
|Euro
|18,2184
|18,2401
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,3589
|21,4660
|% -0,63
|
|Frank
|18,8450
|18,9585
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8063
|4,8304
|% 0,22
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-3,61
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|-40,00
|
|Tam
|6.838
|6.889
|-48,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|-1,73
|