***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.05.2021 13:21
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi 100.Yıl Bulvarı No:99/90 9.Kat Ostim, Yenimahalle-ANKARA
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
100.Yıl Bulvarı No:99/90 9.Kat Ostim, Yenimahalle-ANKARA 0312 385 34 09 0312 385 24 19
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Murat KEDİCİ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 27.04.2020 0312-385 34 09-2117 muratkedici@ostimyatirim.com.tr Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı 909814
Bünyamin KANDAZOĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Direktör (Gayrimenkul-İdari ve Mali İşler) 29.05.2014 0312-385 34 09 - 2120 bunyaminkandazoglu@ostimyatirim.com.tr - -
İsa GÖÇER Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Muhasebe Müdürü 01.07.2015 0312-385 34 09-2119 isagocer@ostimyatirim.com.tr - -
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu İnşaat, Gayrimenkul Yönetimi, İç ve Dış Ticaret, İmalat konularında proje yönetmek, Ostimli imalatçı şirketlerle proje tabanlı işbirliği yapmak.
Şirketin Süresi Süresiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı
15:521.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
15:528,3440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0196
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
15:5210,0203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0095
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
15:52477,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,75
|Açılış
|: 477,73
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler15:52
|MTRKS
|42,24
|112.016.294
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.894.675
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|TSPOR
|2,27
|118.363.449
|% 8,61
|
|VAKFN
|19,17
|44.598.602
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.399.396
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.584.371
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,84
|644.669.594
|% -0,58
|
|EREGL
|19,22
|636.075.169
|% -2,19
|
|KOZAL
|117,00
|613.713.526
|% 1,74
|
|GARAN
|7,24
|548.094.904
|% -0,41
|
|THYAO
|12,59
|541.581.992
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,82
|186.625.282
|% 0,65
|
|PETKM
|6,84
|644.669.594
|% -0,58
|
|GARAN
|7,24
|548.094.904
|% -0,41
|
|YKBNK
|2,08
|156.931.887
|% -0,48
|
|DOHOL
|2,99
|183.347.848
|% 0,00
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3405
|8,3440
|% 0,24
|
|Euro
|10,0153
|10,0203
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,5643
|11,6223
|% 0,36
|
|Frank
|9,0947
|9,1495
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2173
|2,2284
|% 0,22
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,56
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,90
|