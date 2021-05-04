Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.05.2021 13:21



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi 100.Yıl Bulvarı No:99/90 9.Kat Ostim, Yenimahalle-ANKARA

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
100.Yıl Bulvarı No:99/90 9.Kat Ostim, Yenimahalle-ANKARA 0312 385 34 09 0312 385 24 19

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Murat KEDİCİ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 27.04.2020 0312-385 34 09-2117 muratkedici@ostimyatirim.com.tr Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı 909814
Bünyamin KANDAZOĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Direktör (Gayrimenkul-İdari ve Mali İşler) 29.05.2014 0312-385 34 09 - 2120 bunyaminkandazoglu@ostimyatirim.com.tr - -
İsa GÖÇER Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Muhasebe Müdürü 01.07.2015 0312-385 34 09-2119 isagocer@ostimyatirim.com.tr - -

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu İnşaat, Gayrimenkul Yönetimi, İç ve Dış Ticaret, İmalat konularında proje yönetmek, Ostimli imalatçı şirketlerle proje tabanlı işbirliği yapmak.

Şirketin Süresi Süresiz

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:521.415
Değişim :  -0,10% |  -1,37
Açılış :  1.420  
Önceki Kapanış :  1.416  
En Yüksek
1.424 En Düşük
1.409
BIST En Aktif Hisseler15:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 42,24 112.016.294 % 10,00  
LUKSK 62,15 3.894.675 % 10,00  
UTPYA 28,50 529.297 % 9,62  
SNKRN 33,50 1.406.263 % 8,77  
TSPOR 2,27 118.363.449 % 8,61  
daha fazla
15:52 Alış Satış %  
Dolar 8,3405 8,3440 % 0,24  
Euro 10,0153 10,0203 % 0,09  
Sterlin 11,5643 11,6223 % 0,36  
Frank 9,0947 9,1495 % 0,21  
Riyal 2,2173 2,2284 % 0,22  
daha fazla
15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.783 3,56  
Altın Gr. 478 478 1,75  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,47 26,52 -0,01  
Gümüş Gr. 7,08 7,09 -0,01  
B. Petrol 69,78 69,78 0,90  
Seans Raporu 15:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru