***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi 100.Yıl Bulvarı No:99/90 9.Kat Ostim, Yenimahalle-ANKARAİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faks100.Yıl Bulvarı No:99/90 9.Kat Ostim, Yenimahalle-ANKARA 0312 385 34 09 0312 385 24 19Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMurat KEDİCİ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 27.04.2020 0312-385 34 09-2117 muratkedici@ostimyatirim.com.tr Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı 909814Bünyamin KANDAZOĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Direktör (Gayrimenkul-İdari ve Mali İşler) 29.05.2014 0312-385 34 09 - 2120 bunyaminkandazoglu@ostimyatirim.com.tr - -İsa GÖÇER Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Muhasebe Müdürü 01.07.2015 0312-385 34 09-2119 isagocer@ostimyatirim.com.tr - -Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu İnşaat, Gayrimenkul Yönetimi, İç ve Dış Ticaret, İmalat konularında proje yönetmek, Ostimli imalatçı şirketlerle proje tabanlı işbirliği yapmak.Şirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı