***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 15:01
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OTKAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890299
BIST
16:251.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
16:257,8486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0231
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:259,3694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0186
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:25452,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -5,95
|Açılış
|: 452,10
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
450,82
BIST En Aktif Hisseler16:25
|SAFKR
|13,87
|15.716.345
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.081.497
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|GOLTS
|31,34
|68.152.683
|% 9,96
|
|NUHCM
|41,08
|71.363.544
|% 9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|POLTK
|360,00
|1.081.836
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,21
|2.452.489.049
|% 6,25
|
|YKBNK
|3,06
|693.572.707
|% -0,33
|
|ODAS
|3,50
|538.658.659
|% -3,58
|
|HLGYO
|3,49
|523.117.007
|% 1,16
|
|FENER
|35,24
|514.763.738
|% 3,22
|
|IHLGM
|1,32
|413.812.563
|% 3,94
|
|PEKGY
|2,27
|195.808.630
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,35
|284.862.906
|% 2,96
|
|TURSG
|5,84
|75.455.554
|% -0,34
|
|BNTAS
|5,90
|65.157.820
|% -3,75
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8402
|7,8486
|% -0,29
|
|Euro
|9,3585
|9,3694
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,4026
|10,4548
|% -0,73
|
|Frank
|8,5922
|8,6440
|% -0,62
|
|Riyal
|2,0815
|2,0919
|% -0,50
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-15,09
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.065
|-37,00
|
|Tam
|2.987
|3.064
|-55,85
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|-27,01
|
|Çeyrek
|724
|741
|-13,51
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|5,73
|5,74
|-0,16
|
|B. Petrol
|48,16
|48,16
|0,37
|
Seans Raporu
16:25
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