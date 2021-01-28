***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2021 10:06
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905173
BIST
12:591.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:597,3641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0498
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3611
12:598,9266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0515
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:59435,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,20
|Açılış
|: 435,73
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:59
|PKENT
|1.386,00
|2.326.285
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|BTCIM
|9,66
|62.493.921
|% 9,03
|
|POLTK
|405,00
|42.746.743
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,35
|1.058.419.328
|% 0,00
|
|GARAN
|9,19
|973.861.466
|% 0,88
|
|ODAS
|3,79
|689.229.468
|% -3,32
|
|KRDMD
|6,53
|676.339.013
|% 0,46
|
|KARSN
|4,82
|634.205.388
|% 6,17
|
|EKGYO
|2,35
|1.058.419.328
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|404.879.794
|% 0,56
|
|ODAS
|3,79
|689.229.468
|% -3,32
|
|DOHOL
|3,78
|577.660.088
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,37
|198.724.194
|% -0,72
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3605
|7,3641
|% -0,67
|
|Euro
|8,9204
|8,9266
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,0183
|10,0685
|% -0,92
|
|Frank
|8,2433
|8,2929
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9574
|1,9672
|% -0,65
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|0,09
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.879
|2.952
|-12,33
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-5,96
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,33
|