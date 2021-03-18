***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 16:38
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919026
BIST
16:571.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:577,3752
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,1202
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:578,8085
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -0,1817
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:57408,17
En Yüksek
|Değişim
|: -2,94%
|| -12,38
|Açılış
|: 408,17
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:55
|CLEBI
|330,00
|214.983.758
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.139.525
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|70.607.625
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.781.616
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.116.333
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.892.757
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.895.643
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,08
|3.109.469.133
|% 3,77
|
|FROTO
|214,30
|2.392.880.824
|% -6,50
|
|THYAO
|14,06
|1.034.840.710
|% -3,37
|
|KRDMD
|7,54
|875.754.044
|% -0,92
|
|ODAS
|3,91
|848.907.896
|% 4,83
|
|GARAN
|9,08
|3.109.469.133
|% 3,77
|
|YKBNK
|2,75
|725.818.273
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,16
|530.379.852
|% -0,92
|
|ODAS
|3,91
|848.907.896
|% 4,83
|
|TSKB
|1,71
|265.970.757
|% 1,18
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3651
|7,3718
|% -1,65
|
|Euro
|8,7955
|8,8014
|% -2,10
|
|Sterlin
|10,2244
|10,2756
|% -2,00
|
|Frank
|7,9022
|7,9498
|% -2,32
|
|Riyal
|1,9606
|1,9705
|% -1,58
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-20,92
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,17
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.789
|-29,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-55,46
|
|Yarım
|1.310
|1.344
|-26,83
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,42
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,69
|
Seans Raporu
16:55
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17:10FROTO
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Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 22, 923.00 milyon TL de