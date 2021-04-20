***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:39
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OTKAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929455
BIST
11:401.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,88
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
11:408,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1217
En Düşük
8,0681
11:409,7925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0535
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8075
En Düşük
9,7152
11:40461,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,75
|Açılış
|: 461,29
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler11:40
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.152.278
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.345.056
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|KUTPO
|51,30
|46.329.506
|% -10,00
|
|EDIP
|1,99
|1.478.867
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|3.099.531
|% -9,95
|
|VAKFN
|21,76
|5.074.930
|% -9,93
|
|SANEL
|4,46
|686.728
|% -9,90
|
|GARAN
|7,08
|658.148.255
|% 1,14
|
|EREGL
|18,11
|436.193.703
|% -0,28
|
|PETKM
|6,55
|393.507.517
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,19
|332.422.586
|% -1,24
|
|SISE
|7,20
|215.705.957
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,83
|208.247.819
|% -1,61
|
|TSKB
|1,27
|119.877.265
|% -1,55
|
|GARAN
|7,08
|658.148.255
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,13
|170.983.467
|% 2,40
|
|PETKM
|6,55
|393.507.517
|% -0,91
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1082
|8,1136
|% 0,31
|
|Euro
|9,7866
|9,7925
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,3153
|11,3720
|% 0,36
|
|Frank
|8,8375
|8,8907
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1570
|2,1678
|% 0,35
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,66
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,02
|
|B. Petrol
|67,91
|67,91
|0,86
|
Seans Raporu
11:40
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11:56SANFM
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 541 adet işlem
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11:55PRKAB
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 392, 518 adet işlem
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11:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 67 kaybederek (% -0.64 ) 1, 184
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11:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, ATLAS, INVEO
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11:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ANELE, PEKGY, SAYAS, LUKSK, VAKFN, KUTPO, EDIP