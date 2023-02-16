***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 13:02
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114271
BIST
13:154.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 23,50
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
13:1518,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
13:1520,2141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0559
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
13:151.112,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.113,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler13:15
|KONYA
|3.586,90
|17.600.918
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|206.627.594
|% 10,00
|
|CMBTN
|613,00
|5.334.326
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|30.015.516
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|8.561.584
|% 9,99
|
|AGESA
|26,42
|61.737.473
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.150.123
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|471.548.908
|% -9,94
|
|AKGRT
|2,67
|161.746.349
|% -9,80
|
|MRGYO
|4,83
|34.801.865
|% -9,72
|
|THYAO
|140,10
|5.905.976.461
|% 0,14
|
|EREGL
|42,56
|4.260.659.613
|% 3,00
|
|TUPRS
|621,80
|3.409.906.400
|% 8,16
|
|KRDMD
|19,21
|2.930.950.685
|% 9,83
|
|SISE
|44,06
|2.474.642.593
|% 3,19
|
|KRDMD
|19,21
|2.930.950.685
|% 9,83
|
|YKBNK
|9,23
|1.207.221.291
|% 3,24
|
|AKBNK
|16,27
|2.087.263.356
|% 0,62
|
|EKGYO
|7,37
|837.936.715
|% 2,36
|
|EREGL
|42,56
|4.260.659.613
|% 3,00
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8489
|18,8514
|% 0,02
|
|Euro
|20,2036
|20,2141
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,6704
|22,7841
|% 0,28
|
|Frank
|20,3652
|20,4879
|% 0,24
|
|Riyal
|5,0106
|5,0357
|% 0,03
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,94
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.113
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|7.532
|7.646
|15,00
|
|Tam
|7.565
|7.621
|-14,00
|
|Yarım
|3.696
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-0,10
|