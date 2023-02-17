***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:01
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114650
BIST
12:475.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 29,02
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:4718,8690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:4720,0758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0732
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:471.106,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.106,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:44
|DYOBY
|21,78
|30.403.742
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|58.000.047
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|78.944.952
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.949.443
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.061.270.729
|% 9,95
|
|KOZAL
|27,46
|1.914.813.512
|% -94,77
|
|LIDER
|97,20
|19.968.341
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.934.606
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|760.268.275
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.032.516
|% -9,94
|
|TUPRS
|628,40
|2.249.952.222
|% -0,32
|
|THYAO
|142,10
|2.175.030.031
|% 1,50
|
|KRDMD
|19,38
|2.049.788.314
|% 0,78
|
|KOZAL
|27,46
|1.914.813.512
|% -94,77
|
|EREGL
|43,50
|1.808.431.038
|% -2,25
|
|KRDMD
|19,38
|2.049.788.314
|% 0,78
|
|KOZAL
|27,46
|1.914.813.512
|% -94,77
|
|AKBNK
|16,18
|948.560.969
|% 0,50
|
|YKBNK
|9,12
|522.754.939
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,43
|409.827.165
|% 1,64
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8624
|18,8663
|% 0,10
|
|Euro
|20,0675
|20,0755
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,4570
|22,5696
|% -0,33
|
|Frank
|20,1795
|20,3011
|% -0,49
|
|Riyal
|5,0145
|5,0396
|% 0,10
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-10,60
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|7.484
|7.597
|-38,00
|
|Tam
|7.520
|7.573
|-83,00
|
|Yarım
|3.674
|3.706
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.853
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|-0,19
|
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|-1,23
|