***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 10:38
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146017
BIST
14:164.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -84,76
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:1619,4825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0201
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:1621,5408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1322
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:161.262,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.262,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:16
|INTEM
|77,00
|10.074.326
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.621.437
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.513.641
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|83.685.444
|% 7,30
|
|MRSHL
|529,80
|26.476.044
|% 6,90
|
|CRDFA
|3,42
|13.610.642
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|84.647.909
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|26.859.482
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|45.411.066
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|22.554.196
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,00
|4.468.059.016
|% -1,20
|
|THYAO
|126,00
|2.221.011.056
|% -0,24
|
|EREGL
|31,22
|1.447.277.676
|% -3,16
|
|KOZAL
|16,35
|1.405.069.989
|% -8,20
|
|TUPRS
|65,70
|1.230.933.555
|% 0,54
|
|KOZAL
|16,35
|1.405.069.989
|% -8,20
|
|EKGYO
|5,49
|463.232.233
|% -4,52
|
|YKBNK
|9,21
|559.182.344
|% -1,50
|
|EUPWR
|78,00
|4.468.059.016
|% -1,20
|
|EREGL
|31,22
|1.447.277.676
|% -3,16
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4704
|19,4825
|% 0,10
|
|Euro
|21,5258
|21,5408
|% 0,62
|
|Sterlin
|24,2844
|24,4062
|% 0,39
|
|Frank
|21,8179
|21,9493
|% 0,56
|
|Riyal
|5,1772
|5,2032
|% 0,07
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,43
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|0,79
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.437
|4.537
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.276
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,01
|73,01
|-2,31
|