***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.02.2022 18:46
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000942
BIST
18:052.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,38
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
18:0513,5014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0137
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
18:0515,3606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1040
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,2812
18:05808,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 14,94
|Açılış
|: 808,55
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
810,84
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|653,80
|13.302.012
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.858.946
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.502.802
|% 9,95
|
|INTEM
|111,90
|41.294.213
|% 9,92
|
|GMTAS
|2,78
|9.101.709
|% 9,88
|
|ORCAY
|30,46
|149.039.969
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|304.522.378
|% -9,96
|
|KAPLM
|61,75
|9.530.108
|% -6,44
|
|DESA
|11,04
|79.690.095
|% -6,36
|
|MANAS
|23,00
|11.265.839
|% -6,20
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|EREGL
|29,08
|2.182.575.999
|% -1,29
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|TUPRS
|197,70
|1.569.905.816
|% 4,05
|
|SISE
|13,87
|1.508.972.109
|% -0,36
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,10
|1.049.007.048
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|530.554.435
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|MOBTL
|1,93
|250.255.722
|% 9,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4968
|13,5014
|% -0,10
|
|Euro
|15,3083
|15,3606
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,2469
|18,3384
|% -0,09
|
|Frank
|14,5506
|14,6382
|% 0,21
|
|Riyal
|3,5887
|3,6067
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|34,50
|
|Altın Gr.
|808
|809
|14,71
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,18
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|3,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:59VERUS
Yüzde 4.35 oranında artışla 52.75 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 346 adet işlem
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17:58POLTK
Yüzde 4.32 oranında artışla 547.80 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 840 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 18 artarak (% 0.12 ) 1, 834
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, PKENT, GMTAS, OYLUM, OZGYO, MOBTL
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17:57
INTEM, DAGHL, GMTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında