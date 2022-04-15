***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2022 18:15
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.03.2022
Tescil Tarihi
12.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.04.2022 - 10557
Açıklamalar
2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ilişkin 21.03.2022 tarihli genel kurul kararı, 12.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021202
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0305
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
18:0515,8408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0106
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
18:05928,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,61
|Açılış
|: 928,72
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|KENT
|214,50
|2.201.003
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|SUMAS
|87,25
|1.153.724
|% 9,96
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.530
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.109.640
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.780.306
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.180.889
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.324.524
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|20.969.114
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.552.460.596
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.398.946.283
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.701.738.432
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.368.675.758
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.325.942.110
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.701.738.432
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|587.902.341
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.368.675.758
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|604.518.380
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.552.460.596
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6324
|14,6342
|% 0,21
|
|Euro
|15,8161
|15,8408
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,0689
|19,1645
|% 0,10
|
|Frank
|15,4682
|15,5614
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8922
|3,9117
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,24
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|