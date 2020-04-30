***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-107.055 -103.183Dönem Karı (Zararı)22.307 -10.952Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler78.033 68.675Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 23.064 17.421Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.365 2.346Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 3.415 1.871Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 950 475Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.781 18.944Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 6.597 830Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 29.043 18.114Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.141 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.035 34.281Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -3.499 -632Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 16.534 34.913Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11.752 4.940Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.738 -9.490Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.738 -9.490Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-10.206 344İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-10.206 344Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-20 -111Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-20 -111İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-190.242 -146.764Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.713 -187.743Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-212.481 -139.944Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler87.967 97.574İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.015 83.349Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.112 -9.496Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-16.903 92.845Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-89.902 -89.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -3.328 -2.721Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -16.180 -14.815Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.355 3.394YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-48.977 -29.757Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri349 132Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri349 132Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-49.326 -29.889Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -11.527 -2.016Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -37.799 -27.873FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI452.806 118.206Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri912.329 817.764Kredilerden Nakit Girişleri912.329 817.764Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-245.705 -583.397Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-245.705 -583.397Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.671 -15.707Ödenen Temettüler-200.000 -72.000Ödenen Faiz-14.646 -29.086Alınan Faiz3.499 632YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)296.774 -14.734Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.165 -4.260NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)297.939 -18.994DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 222.722 173.017DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 520.661 154.023Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -3.586 -3.586 -3.586 12.997 0 0 12.997 66.678 72.418 164.336 236.754 389.586 389.586Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler164.336 -164.336 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.223 -4.223 -4.223 -4.260 0 0 -4.260 -10.952 -10.952 -19.435 -19.435Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-72.000 -72.000 -72.000 -72.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.809 0 -7.809 0 0 0 0 0 -7.809 8.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.737 66.678 0 0 0 164.754 -10.952 153.802 298.151 0 298.151Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -9.741 -9.741 -9.741 -12.380 0 0 -12.380 73.770 157.662 351.592 509.254 637.646 0 637.646Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.946 -1.946 -1.946 1.165 1.165 22.307 22.307 21.526 0 21.526Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-200.000 -200.000 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.687 0 -11.687 0 0 0 0 0 -11.687 -11.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.215 93.650 0 0 0 289.374 22.307 311.681 459.172 0 459.172Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 520.661 222.722Ticari Alacaklar9 936.755 896.618İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 255.485 219.900İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 681.270 676.718Diğer Alacaklar435 470Stoklar10 979.716 768.185Peşin Ödenmiş Giderler14 15.466 8.646Diğer Dönen Varlıklar14 41.296 46.003ARA TOPLAM2.494.329 1.942.644TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.494.329 1.942.644DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 147 147Ticari Alacaklar9 53.338 51.001İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 53.338 51.001Diğer Alacaklar1.595 874Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 77.509 56.162Maddi Duran Varlıklar11 132.316 129.072Kullanım Hakkı Varlıkları11 25.096 23.281Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 394.058 372.539Ertelenmiş Vergi Varlığı20 107.348 101.997TOPLAM DURAN VARLIKLAR791.407 735.073TOPLAM VARLIKLAR3.285.736 2.677.717KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 459.326 246.400İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 459.326 246.400Banka Kredileri6 451.741 236.856Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.585 9.544Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.600 7.509İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.600 7.509Banka Kredileri6 1.600 7.509Ticari Borçlar9 344.158 256.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 9.988 29.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 334.170 226.460Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 20.332 38.276Diğer Borçlar48.565 46.434Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 326.029 288.137Türev Araçlar8 1.718 1.100Devlet Teşvik ve Yardımları284 314Kısa Vadeli Karşılıklar13 164.966 147.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 14.977 12.520Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar149.989 134.985Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 7.643 5.881ARA TOPLAM1.374.621 1.037.747TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.374.621 1.037.747UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.024.156 547.940İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.024.156 547.940Banka Kredileri6 1.004.300 533.012Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 19.856 14.928Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 374.557 404.532Devlet Teşvik ve Yardımları1.462 1.392Uzun Vadeli Karşılıklar13 51.768 48.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 51.768 48.460TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.451.943 1.002.324TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.826.564 2.040.071ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar459.172 637.646Ödenmiş Sermaye24.000 24.000Sermaye Düzeltme Farkları52.743 52.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.687 -9.741Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.687 -9.741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.687 -9.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.215 -12.380Yabancı Para Çevrim Farkları-11.215 -12.380Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler93.650 73.770Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları289.374 157.662Net Dönem Karı veya Zararı22.307 351.592TOPLAM ÖZKAYNAKLAR459.172 637.646TOPLAM KAYNAKLAR3.285.736 2.677.717Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 458.789 419.070Satışların Maliyeti15 -308.304 -315.459TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)150.485 103.611BRÜT KAR (ZARAR)150.485 103.611Genel Yönetim Giderleri16 -33.094 -25.222Pazarlama Giderleri16 -77.311 -71.901Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -17.342 -13.965Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 115.169 84.106Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -112.906 -55.445ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.001 21.184Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 111Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 10.206 -1.037FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.227 20.258Finansman Gelirleri18 13.031 13.130Finansman Giderleri19 -30.752 -51.675SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.506 -18.287Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.801 7.335Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 4.801 7.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.307 -10.952DÖNEM KARI (ZARARI)22.307 -10.952Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.307 -10.952Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 0,09300000 -0,04600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.946 -4.223Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.496 -5.414Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler550 1.191Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri550 1.191Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.165 -4.260Yabancı Para Çevrim Farkları-9.976 -4.953Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar11.141 693Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)11.141 693DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-781 -8.483TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.526 -19.435Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.526 -19.435http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841878BIST