***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 18:16
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.055 -103.183
Dönem Karı (Zararı)
22.307 -10.952
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.033 68.675
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 23.064 17.421
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.365 2.346
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.415 1.871
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 950 475
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.781 18.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 6.597 830
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 29.043 18.114
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.141 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.035 34.281
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.499 -632
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 16.534 34.913
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.752 4.940
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.738 -9.490
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.738 -9.490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-10.206 344
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-10.206 344
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20 -111
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-20 -111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-190.242 -146.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.713 -187.743
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-212.481 -139.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.967 97.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.015 83.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.112 -9.496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-16.903 92.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-89.902 -89.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -3.328 -2.721
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -16.180 -14.815
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.355 3.394
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.977 -29.757
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
349 132
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
349 132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.326 -29.889
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -11.527 -2.016
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -37.799 -27.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
452.806 118.206
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
912.329 817.764
Kredilerden Nakit Girişleri
912.329 817.764
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-245.705 -583.397
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-245.705 -583.397
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.671 -15.707
Ödenen Temettüler
-200.000 -72.000
Ödenen Faiz
-14.646 -29.086
Alınan Faiz
3.499 632
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
296.774 -14.734
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.165 -4.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
297.939 -18.994
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 222.722 173.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 520.661 154.023
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -3.586 -3.586 -3.586 12.997 0 0 12.997 66.678 72.418 164.336 236.754 389.586 389.586
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
164.336 -164.336 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.223 -4.223 -4.223 -4.260 0 0 -4.260 -10.952 -10.952 -19.435 -19.435
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-72.000 -72.000 -72.000 -72.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.809 0 -7.809 0 0 0 0 0 -7.809 8.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.737 66.678 0 0 0 164.754 -10.952 153.802 298.151 0 298.151
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -9.741 -9.741 -9.741 -12.380 0 0 -12.380 73.770 157.662 351.592 509.254 637.646 0 637.646
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.946 -1.946 -1.946 1.165 1.165 22.307 22.307 21.526 0 21.526
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.687 0 -11.687 0 0 0 0 0 -11.687 -11.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.215 93.650 0 0 0 289.374 22.307 311.681 459.172 0 459.172
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 520.661 222.722
Ticari Alacaklar
9 936.755 896.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 255.485 219.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 681.270 676.718
Diğer Alacaklar
435 470
Stoklar
10 979.716 768.185
Peşin Ödenmiş Giderler
14 15.466 8.646
Diğer Dönen Varlıklar
14 41.296 46.003
ARA TOPLAM
2.494.329 1.942.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.494.329 1.942.644
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 147 147
Ticari Alacaklar
9 53.338 51.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 53.338 51.001
Diğer Alacaklar
1.595 874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 77.509 56.162
Maddi Duran Varlıklar
11 132.316 129.072
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 25.096 23.281
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 394.058 372.539
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 107.348 101.997
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
791.407 735.073
TOPLAM VARLIKLAR
3.285.736 2.677.717
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 459.326 246.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 459.326 246.400
Banka Kredileri
6 451.741 236.856
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.585 9.544
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.600 7.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.600 7.509
Banka Kredileri
6 1.600 7.509
Ticari Borçlar
9 344.158 256.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 9.988 29.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 334.170 226.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 20.332 38.276
Diğer Borçlar
48.565 46.434
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 326.029 288.137
Türev Araçlar
8 1.718 1.100
Devlet Teşvik ve Yardımları
284 314
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 164.966 147.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.977 12.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
149.989 134.985
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 7.643 5.881
ARA TOPLAM
1.374.621 1.037.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.374.621 1.037.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.024.156 547.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.024.156 547.940
Banka Kredileri
6 1.004.300 533.012
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 19.856 14.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 374.557 404.532
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.462 1.392
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 51.768 48.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 51.768 48.460
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.451.943 1.002.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.826.564 2.040.071
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
459.172 637.646
Ödenmiş Sermaye
24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.687 -9.741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.687 -9.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.687 -9.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.215 -12.380
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.215 -12.380
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
93.650 73.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
289.374 157.662
Net Dönem Karı veya Zararı
22.307 351.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
459.172 637.646
TOPLAM KAYNAKLAR
3.285.736 2.677.717
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 458.789 419.070
Satışların Maliyeti
15 -308.304 -315.459
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.485 103.611
BRÜT KAR (ZARAR)
150.485 103.611
Genel Yönetim Giderleri
16 -33.094 -25.222
Pazarlama Giderleri
16 -77.311 -71.901
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -17.342 -13.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 115.169 84.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -112.906 -55.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.001 21.184
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 111
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 10.206 -1.037
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.227 20.258
Finansman Gelirleri
18 13.031 13.130
Finansman Giderleri
19 -30.752 -51.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.506 -18.287
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.801 7.335
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 4.801 7.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.307 -10.952
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.307 -10.952
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.307 -10.952
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 0,09300000 -0,04600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.946 -4.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.496 -5.414
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
550 1.191
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
550 1.191
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.165 -4.260
Yabancı Para Çevrim Farkları
-9.976 -4.953
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11.141 693
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
11.141 693
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-781 -8.483
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.526 -19.435
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.526 -19.435
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841878
BIST