***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -3.586 -3.586 -3.586 12.997 0 0 12.997 66.678 72.418 164.336 236.754 389.586 389.586Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler7.092 157.244 -164.336 -7.092 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.155 -6.155 -6.155 -25.377 0 -25.377 351.592 351.592 320.060 320.060Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-72.000 -72.000 -72.000 -72.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.741 0 -9.741 0 0 0 0 0 -9.741 -12.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.380 73.770 0 0 0 157.662 351.592 509.254 637.646 0 637.646Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -9.741 -9.741 -9.741 -12.380 0 0 -12.380 73.770 157.662 351.592 509.254 637.646 637.646Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.848 -1.848 -1.848 -46.723 -46.723 618.268 618.268 569.697 569.697Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-200.000 -200.000 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.589 0 -11.589 0 0 0 0 0 -11.589 -59.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.103 93.650 0 0 0 289.374 618.268 907.642 1.007.343 0 1.007.343Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.942 424.299Dönem Karı (Zararı)618.268 351.592Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler310.247 278.013Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 13 96.714 79.298Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler27.300 7.075Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 14.942 3.705Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 12.358 3.370Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler166.522 118.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20.405 11.834Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 119.094 100.090Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler27.023 7.028Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler82.792 127.330Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -37.526 -1.887Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 120.318 129.217Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 40.524 25.737Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.448 -34.826Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-11.448 -34.826Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-98.288 -39.774İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -98.288 -39.774Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.918 -5.238Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-787 -541Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-787 -541İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-907.282 -163.176Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-387.218 -73.105Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-579.755 -81.542Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler93.328 -13.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.637 4.739Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-76.298 13.411Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)42.661 -8.672Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.233 466.429Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -4.149 -7.422Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -62.751 -65.971Vergi İadeleri (Ödemeleri)-685 -4.960Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.590 36.223YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-310.688 -183.770Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.012 1.471Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.012 1.471Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-311.700 -185.094Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -112.414 -36.970Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -199.286 -148.124Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -147FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI719.425 -162.232Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.049.296 1.427.576Kredilerden Nakit Girişleri6 2.049.296 1.427.576Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.047.513 -1.391.151Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.047.513 -1.391.151Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.984 -9.164Ödenen Temettüler-200.000 -72.000Ödenen Faiz-108.900 -119.380Alınan Faiz37.526 1.887YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)356.795 78.297Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-62.095 -28.592NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)294.700 49.705DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 222.722 173.017DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 517.422 222.722Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 517.422 222.722Ticari Alacaklar8 1.188.748 896.618İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 440.683 219.900İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 748.065 676.718Diğer Alacaklar9 450 470Türev Araçlar7 15.937 0Stoklar10 1.335.582 768.185Peşin Ödenmiş Giderler17 19.444 8.646Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar281 0Diğer Dönen Varlıklar17 100.649 46.003ARA TOPLAM3.178.513 1.942.644TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.178.513 1.942.644DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 147 147Ticari Alacaklar8 130.567 51.001İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 130.567 51.001Diğer Alacaklar9 2.656 874Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 169.689 56.162Maddi Duran Varlıklar12 227.014 129.072Kullanım Hakkı Varlıkları12 19.485 23.281Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 500.727 372.539Peşin Ödenmiş Giderler17 9.092 0Ertelenmiş Vergi Varlığı25 96.285 101.997TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.155.662 735.073TOPLAM VARLIKLAR4.334.175 2.677.717KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 586.057 246.400İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 586.057 246.400Banka Kredileri6 577.078 236.856Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 8.979 9.544Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 289.014 7.509İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 289.014 7.509Banka Kredileri6 289.014 7.509Ticari Borçlar8 349.519 256.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 58.964 29.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 290.555 226.460Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 51.147 38.276Diğer Borçlar9 48.012 46.434Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 538.712 288.137Türev Araçlar7 0 1.100Devlet Teşvik ve Yardımları14 2.895 314Kısa Vadeli Karşılıklar15 234.231 147.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 15.880 12.520Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar218.351 134.985Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 27.097 5.881ARA TOPLAM2.126.684 1.037.747TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.126.684 1.037.747UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 978.993 547.940İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 978.993 547.940Banka Kredileri6 964.949 533.012Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 14.044 14.928Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 155.116 404.532Devlet Teşvik ve Yardımları14 2.314 1.392Uzun Vadeli Karşılıklar16 63.725 48.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 63.725 48.460TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.200.148 1.002.324TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.326.832 2.040.071ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.007.343 637.646Ödenmiş Sermaye18 24.000 24.000Sermaye Düzeltme Farkları18 52.743 52.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -11.589 -9.741Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.589 -9.741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -11.589 -9.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-59.103 -12.380Yabancı Para Çevrim Farkları-59.103 -12.380Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 93.650 73.770Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 289.374 157.662Net Dönem Karı veya Zararı18 618.268 351.592TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.007.343 637.646TOPLAM KAYNAKLAR4.334.175 2.677.717Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.908.711 2.430.643Satışların Maliyeti19 -1.714.567 -1.511.592TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.194.144 919.051BRÜT KAR (ZARAR)1.194.144 919.051Genel Yönetim Giderleri20 -149.634 -120.006Pazarlama Giderleri20 -382.208 -387.524Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -87.325 -59.061Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 453.914 284.663Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -392.901 -173.177ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)635.990 463.946Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler787 541Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 98.288 39.774FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)735.065 504.261Finansman Gelirleri23 95.191 34.670Finansman Giderleri24 -205.070 -192.577SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)625.186 346.354Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.918 5.238Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -685 -4.960Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -6.233 10.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)618.268 351.592DÖNEM KARI (ZARARI)618.268 351.592Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları618.268 351.592Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 26 2,57600000 1,46500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.848 -6.155Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.369 -7.890Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler521 1.735Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri521 1.735Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-46.723 -25.377Yabancı Para Çevrim Farkları-61.962 -28.463Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar15.239 3.086Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)15.239 3.086DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-48.571 -31.532TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)569.697 320.060Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları569.697 320.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907554BIST