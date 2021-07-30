***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -9.741 -9.741 -9.741 -12.380 0 0 -12.380 73.770 157.662 351.592 509.254 637.646 637.646Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.937 -1.937 -1.937 -13.221 0 0 -13.221 172.317 172.317 157.159 157.159Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-200.000 -200.000 -200.000 -200.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.678 0 -11.678 0 0 0 0 0 -11.678 -25.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.601 93.650 0 0 0 289.374 172.317 461.691 594.805 0 594.805Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 0 1.007.343Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.246 -1.246 -1.246 -42.044 -42.044 396.504 396.504 353.214 0 353.214Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-400.000 -400.000 -400.000 -400.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.835 0 -12.835 0 0 0 0 0 -12.835 -101.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101.147 133.530 0 0 0 467.762 396.504 864.266 960.557 0 960.557Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI450.869 -207.310Dönem Karı (Zararı)396.504 172.317Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler197.502 181.283Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 52.075 46.755Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.957 18.304Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 8.209 6.395Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.748 11.909Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler112.998 60.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 13.466 11.827Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 68.110 41.809Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler31.422 6.660Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler48.987 39.402Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -23.017 -14.357Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 72.004 53.759Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 54.264 21.616Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10.000 -827Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10.000 -827Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-53.276 -40.727İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -53.276 -40.727Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-39.041 36.484Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-462 -20Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-462 -20İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-115.182 -530.255Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-271.831 -238.591Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-66.002 -291.700Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.797 15.087İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler172.854 -15.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)21.790 -37.268Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)151.064 22.217Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları478.824 -176.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.847 -3.367Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-32.067 -26.618Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.959 -670YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-126.696 -99.196Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri860 96Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri860 96Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-188.889 -99.292Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -62.637 -11.700Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -126.252 -87.592Alınan Temettüler61.333 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-442.568 594.300Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri979.482 1.490.850Kredilerden Nakit Girişleri6 979.482 1.490.850Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-979.603 -663.995Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -979.603 -663.995Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -4.936 -5.481Ödenen Temettüler-400.000 -200.000Ödenen Faiz-60.528 -41.431Alınan Faiz23.017 14.357YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-118.395 287.794Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-74.474 -31.708NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-192.869 256.086DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 517.422 222.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 324.553 478.808Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 324.553 517.422Ticari Alacaklar9 1.201.595 1.188.748İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 383.679 440.683İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 817.916 748.065Diğer Alacaklar687 450Türev Araçlar8 0 15.937Stoklar10 1.397.836 1.335.582Peşin Ödenmiş Giderler14 20.468 19.444Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 281Diğer Dönen Varlıklar14 73.295 100.649ARA TOPLAM3.018.434 3.178.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.018.434 3.178.513DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 147 147Ticari Alacaklar9 381.031 130.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 381.031 130.567Diğer Alacaklar4.854 2.656Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 194.063 169.689Maddi Duran Varlıklar11 280.032 227.014Kullanım Hakkı Varlıkları11 22.165 19.485Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 589.371 500.727Peşin Ödenmiş Giderler14 11.196 9.092Ertelenmiş Vergi Varlığı20 135.638 96.285TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.618.497 1.155.662TOPLAM VARLIKLAR4.636.931 4.334.175KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 536.567 586.057İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 536.567 586.057Banka Kredileri6 525.800 577.078Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 10.767 8.979Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.006.220 289.014İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.006.220 289.014Banka Kredileri6 1.006.220 289.014Ticari Borçlar9 399.316 349.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 6.800 58.964İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 392.516 290.555Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 21.198 51.147Diğer Borçlar59.561 48.012Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 679.274 538.712Türev Araçlar8 22 0Devlet Teşvik ve Yardımları10.684 2.895Kısa Vadeli Karşılıklar13 21.354 15.880Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar285.816 218.351Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 2.843 27.097ARA TOPLAM3.022.855 2.126.684TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.022.855 2.126.684UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 381.419 978.993İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 381.419 978.993Banka Kredileri6 364.578 964.949Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 16.841 14.044Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 195.187 155.116Devlet Teşvik ve Yardımları5.485 2.314Uzun Vadeli Karşılıklar13 71.428 63.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 71.428 63.725TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER653.519 1.200.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.676.374 3.326.832ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar960.557 1.007.343Ödenmiş Sermaye24.000 24.000Sermaye Düzeltme Farkları52.743 52.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.835 -11.589Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.835 -11.589Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.835 -11.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-101.147 -59.103Yabancı Para Çevrim Farkları-101.147 -59.103Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler133.530 93.650Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları467.762 289.374Net Dönem Karı veya Zararı396.504 618.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR960.557 1.007.343TOPLAM KAYNAKLAR4.636.931 4.334.175Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.859.889 1.136.248 982.647 677.459Satışların Maliyeti15 -1.189.570 -697.132 -592.831 -388.828TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)670.319 439.116 389.816 288.631BRÜT KAR (ZARAR)670.319 439.116 389.816 288.631Genel Yönetim Giderleri16 -85.678 -61.788 -44.265 -28.694Pazarlama Giderleri16 -229.128 -140.184 -112.282 -62.873Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -38.096 -35.558 -19.586 -18.216Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 303.484 208.492 148.210 93.323Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -217.796 -188.836 -103.103 -75.930ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)403.105 221.242 258.790 196.241Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler462 20 113 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 53.276 40.727 52.658 30.521FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)456.843 261.989 311.561 226.762Finansman Gelirleri18 56.716 32.636 15.617 19.605Finansman Giderleri19 -156.096 -85.824 -74.181 -55.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)357.463 208.801 252.997 191.295Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri39.041 -36.484 36.063 -41.285Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 39.041 -36.484 36.063 -41.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)396.504 172.317 289.060 150.010DÖNEM KARI (ZARARI)396.504 172.317 289.060 150.010Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları396.504 172.317 289.060 150.010Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 1,65200000 0,71800000 1,20400000 0,62500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.246 -1.937 276 9Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.558 -2.484 345 12Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler312 547 -69 -3Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri312 547 -69 -3Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-42.044 -13.221 -12.393 -14.386Yabancı Para Çevrim Farkları-74.475 -31.658 -21.014 -21.683Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar5 32.431 18.437 8.621 7.297Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5 32.431 18.437 8.621 7.297DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-43.290 -15.158 -12.117 -14.377TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)353.214 157.159 276.943 135.633Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları353.214 157.159 276.943 135.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953411BIST